总统：国内3座城市将每年为青年建设1000套住房

哈通社/阿斯塔纳/1月23日-纳扎尔巴耶夫总统23日在阿斯塔纳举行的"青年年"开幕式上表示，阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特三座城市将每年专门为青年建设1000套住房。

"全国各地每年都会进行大量的住房建设工作，但许多大城市仍无法完全满足年轻家庭们的住房需求。因此，阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特这三座人口数量超过100万的城市今后将每年为年轻家庭建设1000套住房。在此，我希望越来越多的城市人口数量能够尽快达到100万人，因为这样的城市将会在教育、科学和文化等领域拥有很大的发展空间。据悉，目前世界上600个大城市对全球GDP总值的贡献度已达到60%以上。"总统表示说。



据了解，这1000套住房将被分配为廉租房。



此外，总统在讲话中还提到了《7-20-25》优惠住房政策。



"每一位有工作的公民都可以享受到这一优惠政策，因为劳动是社会福祉的主要来源。哈萨克斯坦不支持发展家长式领导，所有事情都依赖政府是不对的。因此，我希望所有的大型公司都能积极参与到青年住房建设的项目中来，为青年、国家的发展提供一份力。"总统说。



【编译：达娜】