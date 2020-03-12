卫生部：至3月11日哈萨克斯坦新冠肺炎防控情况

哈通社/努尔苏丹/3月12日 – 哈萨克斯坦卫生部公布了至3月11日针对新型冠状病毒感染的肺炎（COVID-19）的防控情况。

卫生部消息称，根据疫情严重国家名单，已对4650人实施了医学观察。其中，来自一类A子类疫情国家的1217人，来自一类B子类国家的189人，来自二类国家的3244人。截至3月11日为止，其中676人已经结束医学，尚有3974人接受医学观察。

至11日，累计有90人因出现发热和病毒性呼吸道感染症状被收治，其中来自一类B子类疫情国家的20人，来自二类疫情国家的36人，来自三类疫情国家的34人。目前其中52人已经出院，尚有38人在接受隔离。

截至目前，哈萨克斯坦境内尚未出现新冠肺炎病例。

除中国以外，全球已有117个国家和地区通报新冠肺炎（COVID-19）确诊病例38140例，其中1135例死亡。 感染人数每天增加13.7％，死亡率2.9％。

卫生部表示，所有收治隔离人员的样本均被送至阿拉木图国立高危传染病研究中心，该中心从2020年1月开始，根据世界卫生组织提供的协议进行COVID-19 的PCR快速诊断。

全国范围内医疗用品储备充足，传染病医院均已准备好了发热门诊和隔离病房，专门的医护人员团队也已安排完毕。卫生部对所有工作将保持全天候监督。

哈萨克斯坦卫生部建议公众日常生活中采取以下措施预防新冠肺炎的传播：

-经常用肥皂彻底洗手和洗脸；

-使用酒精消毒剂进行手部消毒；

-避免前往人群聚集区域；

-避免与病人接触；

-如果出现感冒症状（发烧、流鼻涕、咳嗽、咽喉肿痛），应立即同医疗机构联系。

哈萨克斯坦卫生部将通过官方网站、Facebook主页实时更新相关信息，公众亦可拨打1406热线查询相关内容。

值得一提的是，哈萨克斯坦卫生部日前对《关于进一步加强哈萨克斯坦共和国对新型冠状病毒感染的预防措施》的命令进行了补充修改，对感染新型冠状病毒病COVID-19的国家和地区名录进行了更新。

更新后的疫情严重国家/地区被分为三类：

一类A子类疫情国家/地区 中华人民共和国、伊朗、韩国、意大利

一类B子类疫情国家/地区 法国、德国、西班牙

二类疫情国家/地区 瑞士、英国、荷兰

三类疫情国家/地区 比利时、瑞典、挪威、印度、伊拉克、菲律宾、美国

【编译：木合塔尔·木拉提】