哈通社/塔什干/2月5日 -- 哈萨克斯坦"乌兹别克斯坦年"开启仪式将于2018年3月15日中亚国家元首会议之际在阿斯塔纳举行。

哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦特命全权大使叶热克•奥特姆巴耶夫5日会见乌兹别克斯坦"Uzbekkino"国有企业总裁甫尔哈特•扎基洛夫。



驻乌大使奥特姆巴耶夫指出，哈萨克斯坦"乌兹别克斯坦年"开启仪式将于2018年3月15日中亚国家元首会议之际在阿斯塔纳举行。因此，阿斯塔纳、阿拉木图等城市计划举行"乌兹别克斯坦电影周"活动。



此外，奥特姆巴耶夫还提到有关记录片、艺术及专题片等领域项目落实制定联合路线图问题，并高度指出拍摄阿拜、别克特阿塔、玛什胡尔• 朱苏普•阔佩吾勒、托列毕、萨汗塔吾尔、阿里舍尔•纳吾艾、阿伊别克等伟人的事迹及文学成就联合拍摄纪录片的重要性。



"我们应注重关注反映民族历史、两国友好关系以及未来等方面的项目。"奥特姆巴耶夫说。



奥特姆巴耶夫还提到哈萨克斯坦电影制片厂拍摄的电影，并就两国电影相互进口问题进行了讨论。



扎基洛夫表示，将愿意同哈萨克斯坦加强电影领域的合作并展开联合拍摄任务。他同时指出，乌兹别克斯坦总统就与邻国促进电影领域合作问题下达了相关任务。



此外，扎基洛夫表示，由于哈萨克斯坦拥有许多拍摄景点和特效团队，将考虑在哈萨克斯坦拍摄有关札兰丁•明布尔努的第二部电影。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】