3月15日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/3月15日 -- 哈通社为各位读者总结3月15日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

3月15日,星期五

3月15日是阳历一年中的第74天,离全年的结束还有291(闰年则还有292)。

世界各国/地区节日

国际消费者权益日 - 1983年,国际消费者联盟组织正式确立每年3月15日为国际消费者权益日,目标旨在保护国际上的消费者的权益。选定此日的根据在于,1962年的3月15日,时任美国总统的约翰•肯尼迪在美国国会发表《关于保护消费者利益的总统特别咨文》一文,文中首次提出消费者的四项权利。

国际反对警察暴力日 - 每年3月15日是国际反对警察暴力日。该节日由"反对警察暴力组织"发起并于1997年首次庆祝。

世界睡眠日 - 世界睡眠日(英语:World Sleep Day)是为了引起人们对睡眠重要性和睡眠品质的关注,由世界睡眠医学学会(WASM World Association of Sleep Medicine)的世界睡眠日委员会,于2008年发起的一项年度活动,其目的是唤起公众重视睡眠、关心睡眠,道明了睡眠与健康的关系,警示目前睡眠已存在着严重问题。

国际海豹日 - 国际海豹日(International Day of the Seal)是每年的3月22日。加拿大的"国际反对商业猎取海豹行动日"(International Day of Action Against the Commercial Seal Hunt)设定在每年的3月15日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1991年 根据哈萨克苏维埃社会主义共和国总统令,纳乌鲁兹节正式被作为法定假日。

2002年 哈萨克斯坦国家铁路公司正式成立。

2010年 哈萨克斯坦"Al Hilal"伊斯兰银行在阿拉木图市成立。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统签署通过《哈萨克斯坦共和国企业复原和破产法》。

2016年 在罗马尼亚首都布加勒斯特举行的欧洲区域会议期间,哈萨克斯坦面值2万坚戈钞票被评为设计和保护类最佳。

2017年 哈萨克斯坦职业拳手根纳季•戈洛夫金荣登著名拳击杂志«Boxing News»的封面。

2018年 纳扎尔巴耶夫总统授予乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫"友谊"奖章。

2018年 中亚国家首脑峰会工作(咨询)会议在总统府举行。

2018年 纳扎尔巴耶夫总统著作《独立时代》发布仪式在巴库举行。

【编译:冰山】