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    17:40, 05 五月 2014 | GMT +6

    明星足球赛：哈萨克斯坦队3:1大胜俄罗斯队

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    哈新社阿斯塔纳讯，昨日在阿拉木图中心体育场一场别开生面的足球赛拉开帷幕。由哈萨克斯坦明星组成的《阿拉套》明星足球队客场迎战来自俄罗斯《Starco》明星足球队。

    比赛开始前，哈萨克斯坦著名Muzart乐队组合成员Saken Maigazyef 接受采访时说："只有对手们的身高有点让人担忧，有点切尔西俱乐部的风格。把角球顶入球门是我的强项。我们训练了一个月，希望功夫不负有心人。" Азия (Aziya) 乐队组合的成员Rinat 表示，哈萨克斯坦明星队有98%的把握获胜。而Meirambek Bespayef表示，他毫不畏惧对手，只是担心让球迷、歌迷们失望。 比赛期间，哈萨克斯坦明星队队员、歌手Zhubanysh Zheksenuly 连入俄罗斯队球门两球，Arai 乐队成员Medet Saldy 也射入一球，而哈方守门员Abdulkarim Karimov 成功拦截俄罗斯明星队的5次进攻。最终比分以3：1 哈萨克斯坦明星足球队大胜俄罗斯明星足球队。 哈萨克斯坦明星足球队队长Mukasan Shahizadaef说："明星足球赛首次于2004在奇姆肯特市举办，球队也是在那时组成的。度过整整10年光阴的今天，球队成员们的技术和规模也大有提高。" 门票收入按照惯例将用于慈善事业。

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