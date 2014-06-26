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    02:49, 26 六月 2014 | GMT +6

    波黑3-1胜伊朗 两队携手出局

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    哈通社阿斯塔纳电，阿斯塔纳时间6月25日晚上22:00，世界杯F组最后一轮波黑和伊朗的比赛在萨尔瓦多的新水源球场打响。上半场波黑完全占据了场上主动，哲科23分钟的进球帮助球队1-0领先，伊朗队绍贾埃一次劲射击中横梁。下半场59分钟皮亚尼奇锦上添花，古尚内贾德82分钟帮助伊朗扳回1分，弗尔萨耶维奇83分钟破门，最终波黑3-1战胜伊朗获得世界杯首胜，不过两队也双双出局，未能晋级世界杯16强。

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