中国新型冠状病毒肺炎疫情确诊病例近3.2万人 死亡722例

哈通社/努尔苏丹/2月8日--中国国家卫健委8日发布新型冠状病毒肺炎疫情总体情况。

根据中国国家卫健委发布的数据，2月7日0至24时，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，新增确诊病例3399例（湖北2841例），新增死亡病例86例，其中湖北81例，黑龙江2例，北京、河南、甘肃各1例，新增疑似病例4214例，其中湖北2073例。当日新增治愈出院510例。

截至2月7日24时，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告，现有确诊病例31774例，累计治愈出院2050例，累计死亡722例，累计报告确诊病例34546例（黑龙江省核减14例），现有疑似病例27657例。

同时，港澳台地区累计通报确诊病例52例，香港特别行政区26例（死亡1例），澳门特别行政区10例（治愈出院1例），台湾地区16例（治愈出院1例）。

此外，据外媒综合报道，阿联酋新增2例确诊新型冠状病毒感染的肺炎病例，累计确诊7例。泰国新增新冠肺炎确诊病例7例， 累计确诊32例。

值得一提的是，截至目前，哈萨克斯坦境内没有发现疑似或确诊的感染新型冠状病毒病例。

【编辑：阿依波塔】