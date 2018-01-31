哈萨克斯坦地方议会空缺议员选举活动将于3月25日举行

哈通社/阿斯塔纳/1月31日 -- 据中选委消息，根据哈萨克斯坦选举法第101条以及第113条规定，哈萨克斯坦地方议会空缺议员选举活动将于2018年3月25日举行。

消息称，议员选举活动将在全国68个选区举行。即将选举的议员人数包括，阿克莫拉3名、阿克托别州4名、阿拉木图州6名、阿特劳6名、东哈州2名、江布尔州3名、西哈州4名、卡拉干达州9名、库斯塔奈州13名、克孜勒奥尔达州4名、曼格斯套州1名、巴弗洛达尔州5名、北哈州3名、南哈州3名、阿拉木图市2名。



阿斯塔纳市由于没有空缺议员，所以将不举行选举。



据了解，本次选举将重新选出10名州级议会议员、17名市级议员以及41名县级议员。



根据中央选举委员会消息，地方议会议员提前终止任期主要原因包括议员迁移行政区域以外的常住地、转移其他工作、个人申请、死亡以及法院有罪判决生效等。



据悉，地方议会空缺议员申请参选工作于本月25日正式开启，并将于2月25日结束。



"截至1月31日，阿拉木图市2处选区已通过7名候选人。"中央选举委员会称。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】