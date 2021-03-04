德国延长封城至3月28日 加快接种扩大检测

哈通社/柏林/3月4日 —— 据中新社报道，德国总理默克尔当地时间3日深夜宣布，德国联邦政府与各州达成决议，将目前实施的全国“封城”措施延长至3月28日。决议给出了不同领域分步骤、有限度“解封”的路线图，还规定了“紧急制动”机制，即当一个地区疫情严重反弹时，将取消“解封”。

德国疾控机构当天公布的新增确诊感染新冠病毒人数和新增死亡人数分别为9019人、418人。德国“时代在线”实时数据显示，截至当地时间3日21时许，德国累计确诊2473615人、治愈2273979人、死亡71799人。目前，德国已接种6604578剂疫苗，其中2215504人已接种第二剂。

为敲定防疫措施的下一步走向，默克尔与各州州长举行的视频会议从当天下午一直持续至深夜。会后，德国联邦政府公布了上述决议。

决议指出，3月8日起，德国将允许每个家庭与最多不超过5人的另一家庭聚会。在疫情控制得较好的地区，这一限制可放宽至与两个家庭(最多10人)聚会。在“平均每十万人七日累计新增确诊数”低于100的地区可允许零售业和博物馆、画廊、动物园、植物园、纪念馆等场所在实施预约制的前提下重开。

当上述“解封”措施维持14天后，疫情形势未出现恶化时，则可进入下一阶段：餐馆将允许户外用餐，影院、剧场、音乐厅以及没有肢体接触的室内体育运动、有肢体接触的户外体育运动将获准恢复。后续阶段还将允许开展更多休闲活动。

决议还强调了将疫苗接种速度倍增(目前为最高20万剂每天)的目标。从3月底或4月初开始，德国民众除前往疫苗接种中心外，还可在家庭医生和专科医生所在的诊所内接种疫苗。

决议将实施定期新冠检测作为恢复正常社会生活的重要基础。从4月起，德国中小学、幼儿园和企业等将开始实施检测方案。没有症状的普通民众每周将至少可以免费接受一次快速新冠检测。

德国联邦政府和各州商定，将于3月22日再度举行会议，讨论后续“解封”步骤。