马航将用3年遣散4500名员工 重组或需97亿人民币

哈通社阿斯塔纳电，据央广网援引中国之声《新闻晚高峰》报道，内耗空前--马航大重组要耗时三年，4500名员工全被计划遣散。

马来西亚航空公司重组所涉及的成本极有可能高达50亿令吉（约合人民币97.3亿元）。这还只是初略的估计。马航现在的当家人是国库控股的总裁阿兹曼•莫达，莫达已宣布其将私有化马航。 由国有转为私有的马航，真的能从此和失联丑闻说拜拜吗？就要看莫达的能耐了。 为让马航转亏为盈，莫达的第一招并无新意。大规模裁员，包括高管在内的4500名员工，都要自谋出路了。这一自杀式内耗，必将让马航伤痕累累。 第二招，缩减航线，比裁员更痛苦的是，莫达必须决定接下来马航还要维持哪些航线、依赖哪类客机机种来继续营运。"亏损的欧洲航线挥泪斩掉，但吉隆坡─伦敦往返，以及巴黎、阿姆斯特丹和法兰克福的航线，作为为数不多的马航赚钱航线，自然不至于因噎废食。 对眼前的马航来说，财政得"止血"、重组需彻底。作为曾经的"好口碑"航空巨鳄，马航演绎了"一失足成千古恨，再回首已百年身"的经典惨剧。所以，对一家公司来说，不管背景多牛，不管多么财力雄厚，有些错，真的犯不得。