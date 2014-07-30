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15:36, 30 七月份 2014 | GMT +6
西哈州运动员在全国跳伞锦标赛中夺得3银4铜
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哈通社乌拉尔电，据西哈州体育运动厅消息，全国跳伞锦标赛近日在阿拉木图完满落幕。来自阿斯塔纳市、阿拉木图市、阿拉木图州、东哈州、西哈州以及哈萨克斯坦军事跳伞演练中心的运动员们参加了本次比赛。西哈州运动员在比赛中获得3银4铜。
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