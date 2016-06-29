教科部部长：3年内确保50万俄语学校学生熟练掌握国语

哈通社阿斯塔纳6月29日电 在28日于阿斯塔纳举行的一场教育领域论坛上，教育和科学部部长叶尔兰•萨哈迪耶夫向与会的青年学子们，就三语教学问题做出了一个与众不同的表述。

"每当提及三语教学，人们总是首当其冲的去讨论英语教学。这其实是错误的。三语教学规划，是一个旨在提高国语--哈萨克语教学而制定的规划。我重复一遍，三语教学的根本在于国语哈萨克语的教育。国语教育的发展，相比过去取得了长足的进步......目前国内70%的学生均接受国语教育；全国统一高考中，72%的学生使用国语参加考试。" 萨哈迪耶夫再发言中这样说。



但萨哈迪耶夫同时表示，虽然国语教育的发展成果喜人，但有一个问题始终令他牵肠挂肚，那就是在俄语学校求学的50余万学子的语言问题。



萨哈迪耶夫称，50多万正在俄语学校求学的学生，在国语教育方面仍然存在着缺失。因此，教科部未来3-4年中最重要的任务，就是在这些学校中普及国语教育。



"这些学生必须能够熟练地掌握和使用国语。目前我们正在制定相关的计划，预计从2017年开始，我国所有俄语学校中将普遍开设哈萨克语课程。这一课程将根据最新的教育模式设计，确保国语零基础学生可在半年内熟练掌握语言知识。我对此充满信心。"萨哈迪耶夫说。（编译：木合塔尔·木拉提）