哈萨克斯坦在3年间为抗击新冠病毒共花费了8940亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/5月18日 – 在同2019新冠病毒进行抗争的3年当中，哈萨克斯坦共花费了8940亿坚戈。

哈萨克斯坦卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特17日在新闻发布会上对哈国为抗击新冠病毒传播而消耗的资金数额情况进行了介绍。

根据部长的说法，2020年政府预算中为抗击COVID-19大流行共拨款2520亿坚戈。其中：280亿坚戈用于购买药物和医疗设备；1970亿坚戈用于支付医护人员的工资和补贴，以及各类专家的差旅费用；200亿坚戈通过医保基金账户被用于为国民提供医疗服务；50亿坚戈被支付给世界银行，用于购买呼吸机。

而在2021年，为对抗新冠病毒的传播花费了5560亿坚戈。

阿扎尔·黑尼亚特指出，这一年哈萨克斯坦共遭遇了三波疫情冲击，全年几乎都在与疫情进行斗争。

-970亿坚戈被用于采购疫苗、注射器和各种实验室测试。4130亿坚戈用于支付医护人员的工资、补贴和差旅费。400亿坚戈用于通过基金支付的医疗服务。-她说。

而在2022年，目前为止消耗的资金为860亿坚戈。其中90亿坚戈用于采购QazVac和Vero Cell疫苗，200亿用于支付去年采购的Pfizer疫苗。

【编译：木合塔尔·木拉提】