哈萨克斯坦青年失业率降至3.8％

哈通社/努尔苏丹/6月29日--据finprom.kz.消息，2020年第一季度，哈萨克斯坦有7.89万名15-28岁的青年失业，占我国失业人数总数的17.8％。我国失业率一年内下降了5.8％，青年失业率降至3.8％（去年同期为3.9％）。

我国人口稠密地区的失业人数最多。因此，我国大部分正在寻找就业机会的15-28岁的青年分布在阿拉木图市（1.57万人），阿拉木图州（7.7千人）和突厥斯坦州（6.4千人）。

相反，2020年第一季度，我国实现就业的15-28岁的青年人数为200万人，比去年同期（210万人）减少了3.2％。其中，减幅最大的地区是江布尔州（-22.4％）、东哈州（-13.9％）和阿克托别州（-11.3％）。

总的来说，青年实现就业人数最多的地区是阿拉木图州，达24.77万人。前三名还包括阿拉木图市（24.58万人）和突厥斯坦州（17.55万人）。

实现就业青年中的大部分从事贸易（36.59万人，占总人数的18.1%），农业、林业、渔业（三个领域共24.19万人，占12%）和教育（23.27万人，占11.5%）等经济部门。

实现就业青年人数最多的前5个行业中还包括建筑业（14.83万人）、公共管理与国防，以及强制性社会保障（13.62万人）。

【编译：阿拉依】