亚马逊市值首次突破3万亿美元

3日美股盘中，亚马逊股价一度较上周末大涨6%，总市值首次突破3万亿美元关口。

亚马逊上周公布的二季度业绩显示，受人工智能需求强劲带动，云业务增长明显加速。公司调整后每股收益为1.97美元，高于市场预期的1.82美元；营收达到2006.1亿美元，也超过分析师预估的1964.7亿美元。

其中，亚马逊云服务（Amazon Web Services，AWS）二季度营收为422亿美元，显著高于StreetAccount统计的405.4亿美元预期。财报显示，AI相关需求正在继续转化为云计算收入增长，并成为推动公司估值上行的重要因素。

亚马逊将2026财年（截至2026年12月）全年设备投资计划上调至2200亿美元，较上一财年增加70%。

亚马逊的强劲表现也与行业整体趋势相呼应。其主要云竞争对手微软（Microsoft）和谷歌（Google）上周同样披露了云业务的高增长：微软Azure云收入在截至6月的财季增长43%，谷歌云收入则增长82%。

市场人士认为，随着大型科技公司持续加码AI基础设施，云计算板块的资本开支和收入增长逻辑仍在强化。对亚马逊而言，AWS仍是估值和盈利预期的核心支撑，而资本开支上调则表明公司正积极抢占AI时代的算力（核心股）与存储需求。