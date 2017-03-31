3月中国制造业PMI为51.8% 保持稳中向好

哈通社阿斯塔纳 -- 据中国国家统计局网站消息，2017年3月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为51.8%，连续两个月上升，高于上月0.2个百分点，制造业持续保持稳中向好的态势。

分企业规模看，大型企业PMI为53.3%，与上月持平，继续保持平稳扩张；中型企业PMI为50.4%，低于上月0.1个百分点，延续扩张态势；小型企业PMI为48.6%，比上月上升2.2个百分点，收缩幅度明显收窄。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，从业人员指数位于临界点，原材料库存指数低于临界点。





生产指数为54.2%，比上月上升0.5个百分点，位于扩张区间，表明制造业生产增速继续加快。

新订单指数为53.3%，高于上月0.3个百分点，位于临界点之上，表明制造业市场需求持续增长。

从业人员指数为50.0%，比上月上升0.3个百分点，位于临界点，表明制造业企业用工量与上月相比变化不大。

原材料库存指数为48.3%，比上月下降0.3个百分点，继续低于临界点，表明制造业主要原材料库存量继续下降。

供应商配送时间指数为50.3%，虽比上月回落0.2个百分点，但仍高于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间略有加快。



【编辑：木合塔尔·木拉提】