哈萨克斯坦独立30周年大赦法案将涵盖约1.3万多人

哈通社/努尔苏丹/11月8日 – 在11月8日的马吉利斯（议会下院）政府时段，哈萨克斯坦内务部部长叶尔兰·图尔古姆巴耶夫就《哈萨克斯坦共和国独立30周年大赦》法案的相关情况进行了介绍。

据内务部部长介绍，《大赦法案》主要针对违法犯罪人员中的社会弱势群体、未成年人、怀孕妇女、子女尚未成年的女性、老龄人、残疾人以及轻微犯罪行为人员。

根据哈萨克斯坦刑法，因恶性犯罪行为入狱的服刑人员，将不被纳入《大赦法案》当中。

据部长介绍，目前在我国64个机构和16个审前拘留中心共有在押人员3.4万余人，其中3万人已经被判刑，剩余4000人仍在执行庭审前拘押程序或正在接受庭审。此外，还有处于缓刑的3.2万人。

他表示，根据大赦法案，将有2 236名服刑人员和11 310名缓刑人员的刑期得到不同程度的赦免。

其中，1000名服刑人员将因大赦而提前出狱，3818名缓刑人员将结束刑期。1294名服刑人员和7492名缓刑人员的刑期将得到减免。

此外，正在提告庭审阶段的5000多项轻微案件也将被撤销。

哈萨克斯坦此前曾在独立25周年时实施大赦。

【编译：木合塔尔·木拉提】