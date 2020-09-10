哈通社/努尔苏丹/9月10日--“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金计划于下半年吸引1.1万亿坚戈的外国直接投资额。

据阿塔梅肯商业频道消息，“萨姆鲁克-卡泽纳 ” 国家基金计划于下半年吸引1.1万亿坚戈外国直接投资额，到年底前将石油、天然气、化学、能源、采矿和冶金等领域的外国直接投资额增加至2.3万亿坚戈，该数据同比下降15%。

该基金公共关系和市场传播办公室援引2020年世界投资报告称，预计2020年全球外国直接投资将急剧减少40%。 受新冠肺炎大流行影响全球运输中断形势下，该基金及时采取的有效措施避免了外国直接投资额的大幅减少。去年，公司集团吸引的外国直接投额资达2.8万亿坚戈， 占所有外国投资额的30.3％

6月，国际评级机构标准普尔全球评级机构(S&P Global Ratings) 确认“萨姆鲁克-卡泽纳 ” 国家基金的长期和短期信用等级评为BB + /B，评级展望为稳定，国内评级为“ kzAA + ” 。此外，惠誉给予该基金“BBB ” 稳定，以及短期“ F2 ” 的评级。 根据这些指标，“ 萨姆鲁克-卡泽纳 ” 国家基金在全球30个最佳独立基金中排名第21位。

【编译：阿依波塔】