中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    12:45, 10 9月 2020 | GMT +6

    “萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金在全球30个最佳独立基金中排名第21位

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/9月10日--“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金计划于下半年吸引1.1万亿坚戈的外国直接投资额。

    据阿塔梅肯商业频道消息，“萨姆鲁克-卡泽纳 ” 国家基金计划于下半年吸引1.1万亿坚戈外国直接投资额，到年底前将石油、天然气、化学、能源、采矿和冶金等领域的外国直接投资额增加至2.3万亿坚戈，该数据同比下降15%。

    该基金公共关系和市场传播办公室援引2020年世界投资报告称，预计2020年全球外国直接投资将急剧减少40%。 受新冠肺炎大流行影响全球运输中断形势下，该基金及时采取的有效措施避免了外国直接投资额的大幅减少。去年，公司集团吸引的外国直接投额资达2.8万亿坚戈， 占所有外国投资额的30.3％

    6月，国际评级机构标准普尔全球评级机构(S&P Global Ratings) 确认“萨姆鲁克-卡泽纳 ” 国家基金的长期和短期信用等级评为BB + /B，评级展望为稳定，国内评级为“ kzAA + ” 。此外，惠誉给予该基金“BBB ” 稳定，以及短期“ F2 ” 的评级。 根据这些指标，“ 萨姆鲁克-卡泽纳 ” 国家基金在全球30个最佳独立基金中排名第21位。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 投资 萨姆鲁克-卡泽纳基金 金融 经济 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!