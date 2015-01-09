德国柏林地下仍有约3000枚二战遗留炸弹

哈通社阿斯塔纳1月9日电，据参考消息网报道，英国《每日电讯报》1月6日发表题为《3000枚二战期间未爆炸的炸弹可能仍埋在柏林》的报道称，柏林市政府表示，仍有约3000枚二战期间没有爆炸的炸弹残留在柏林市地下。

没人知道德国城市下究竟有多少未爆炸的炸弹，但是当地一家媒体报告称，柏林市政厅最新预测认为，这一数字应该在3000枚。

从1945年以来，柏林大概发现了180万个爆炸性设备，但是战争接近尾声时，盟军在该市投掷了那么多炸弹，以至于直到今天都依然能发现未爆炸的炸弹。

仅去年一年，该市就发现了54吨爆炸物。

去年6月份时，施泰格利茨郊区发现了一枚500千克重的美国炸弹，为了拆除它，约3000人不得不从他们的家中疏散。

去年12月份时，在柏林之外的历史古城波茨坦发现了一枚重达250千克的炸弹，约1万人不得不疏散。

去年10月，柏林市泰格尔机场发现了一枚炸弹，机场不得不关闭半个小时。

现在尚不清楚剩下的3000枚炸弹会在哪里，不过机场、铁路路网和工厂曾是盟军的特定目标，因此人们认为这些地方风险很高。据信柏林的大片森林中也有很多未爆炸弹。

警方消息人士表示，过了这么长时间，人们认为这些炸弹爆炸的风险很低，除非受到触动，不过有化学引信的炸弹例外。