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    17:36, 24 二月 2017 | GMT +6

    宪法修正案全民讨论阶段共收到公民建议3000多份

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    哈通社阿斯塔纳 - 自国家权力再分配工作组成立以来，总统府共收到社会各界就国家权力再分配问题提出的建议近3000多份。

    据总统府新闻局消息，《关于对哈萨克斯坦共和国宪法进行补充修改》法案全民讨论阶段，将于本周结束。

    截至目前，国家权力再分配工作组共收到来自社会各界的相关建议3000多份。

    工作组成员表示，纳扎尔巴耶夫总统倡导的国家权力再分配改革，得到了哈萨克斯坦全社会的广泛关注。在总统府收到的3000多份改革建议中，我国公民们体现出了积极的政治参与热情，就提高议会地位，增强国家政府和地方行政机构职能，完善执法活动和法律体系，以及私人产权的保障等问题提出了大量建议和意见。许多建议同时涉及总统的宪法权力和以国家各项法律确立的权力。

    国家权力再分配工作组表示，包括工作组成员在内的国内和国外专家，以及相关领域的国家机构成员，目前正在对收到的建议进行细致的总结和讨论。

    《关于对哈萨克斯坦共和国宪法进行补充修改》法案全民讨论建议的总结报告，将被提交给纳扎尔巴耶夫总统审议。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    哈萨克斯坦 修宪 黄金储备
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