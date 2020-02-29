韩国新冠肺炎确诊病例数量接近3000例

哈通社/努尔苏丹/2月29日 —— 据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部29日通报，截至当天上午9时，韩国较前一天下午4时新增594例新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例，累计确诊增至2931例。死亡病例16例，康复并解除隔离人数为27人。

新增的594例中，大邱市476例、庆尚北道60例，首尔市12例、釜山市12例、仁川市2例、蔚山市3例、京畿道4例、忠清北道1例、忠清南道13例、全罗南道1例、庆尚南道10例。

由此，大邱市和庆尚北道累计确诊病例高达2524例。首尔市74例、京畿道76例、釜山市77例、庆尚南道59例、忠清南道48例、蔚山市17例、大田市14例、忠清北道10例。

截至目前，死亡病例16例，前一天在大邱地区身亡的第14-16例死亡病例计入统计。第14例死亡病例为70岁女性，死后被确诊。第15例死亡病例为94岁女性，23日确诊后入住大邱医疗院，前一日死亡。第16例死亡病例为63岁女性，27日死亡后被确诊感染病毒。防疫部门正在调查这些死者的具体死因。

除确诊病例外境内共有8.2762万人接受了新冠病毒检测，其中5.3608万人的检测结果呈阴性，其余2.9154万人的检测结果尚未出炉。

韩国中央防疫对策本部每天上午10时和下午5时分别公布截至当天上午9时和下午4时的疫情信息。