哈萨克斯坦冶金行业全年吸引投资超过3000亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/12月29日--哈萨克斯坦工业和基础设施发展部发布了近几年我国冶金工业的发展情况。

据工基发展部消息，哈萨克斯坦的采矿和冶金工业是我国的基础工业。它为哈萨克斯坦的国家经济做出了巨大贡献，冶金在哈萨克斯坦GDP中所占份额位居第一，为5.9％。采矿和冶金工业在整个制造业中所占的份额为43.2％。此外，该行业在吸引投资方面也处于领先地位。在2009年至2019年期间，冶金行业的产值增长了4.5倍：从1.1万亿坚戈增加到4.9万亿坚戈。在今年1月至11月期间，冶金产值增长了11.6％，达到4.98万亿坚戈。

根据2019年的数据，该行业的投资额几乎翻了一番，达到3098亿坚戈。2020年1月至11月，哈萨克斯坦冶金行业的投资总额为3274亿坚戈。

在过去的10年中，哈萨克斯坦有色金属矿开采部门的产量显著增加，而这些年来的铁矿石产量实际上保持在相同水平。有色金属的开采投资显著增加。

由于实施了2010-2014年采矿和冶金工业发展计划，并启动了工业路线图中的项目，采矿和冶金行业的经济指标稳定增长。

【编译：阿拉依】