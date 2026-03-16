近3000名农民获得春耕融资支持

该计划于 2025年10月正式启动申请受理，旨在为农业生产者提前提供资金支持，确保春耕工作能够按时、高质量开展。

农业部数据显示，截至目前，相关融资申请池已汇集3534家农业生产主体提交的申请，总金额达5190亿坚戈。其中，已有2936份申请获得批准并完成融资，总金额2880亿坚戈，涉及耕地面积 超过300万公顷。

与此同时，政府还通过 “达穆”（Damu）创业发展基金实施贷款担保机制。该机制可为贷款金额提供 最高85% 的担保支持。目前已为 1115亿坚戈贷款提供 753项担保，进一步降低农业生产者融资门槛。

此外，作为落实国家元首关于确保春季农事工作及时、优质开展指示的重要举措，"Ken Dala 2"计划也于2025年10月1日开始受理申请。

得益于融资工作的提前启动，农业生产者可以更早为 2026年春播季做好准备。相关资金主要用于：

以优惠价格采购燃料和润滑材料

购买矿物肥料

维修农业机械设备

建立必要的种子储备

政府指出，优惠融资不仅用于春季田间作业的准备与实施，同时也可用于秋收作业以及季节性生产支出的资金需求，从而为全年农业生产提供稳定的金融支持。

【编译：达娜】