超3000名孤儿仍在等待家庭 哈国收养体系现状调查

数据显示，目前哈萨克斯坦共有2.0798万名孤儿及失去父母照顾的儿童。其中，约1.711万名儿童，即82%，已通过监护、寄养及收养等方式进入家庭生活环境。但仍有3000多名儿童生活在孤儿院及寄宿机构中。

年龄较大儿童和兄弟姐妹更难被收养

专家表示，长期留在孤儿院的多为青少年、患有特殊疾病的儿童，以及亲兄弟姐妹。由于法律禁止将兄弟姐妹分开，而愿意一次收养多名儿童的家庭较少，因此这些孩子更难找到新家庭。

哈萨克斯坦“母亲之家”社会基金会下属国家收养机构指出，大多数收养申请人更倾向于收养一名三岁以下、身体健康的儿童，这也导致年龄较大的孩子及兄弟姐妹在孤儿院停留时间更长。

此外，“二次孤儿化”问题也受到关注，即部分被送入收养家庭的儿童后来又被送回孤儿院。专家认为，这主要与养父母心理准备不足有关。

与此同时，许多孤儿院儿童实际上仍有亲属。一些父母因服刑、精神疾病、酗酒或吸毒等问题失去监护能力，也有部分家庭仅被暂时限制监护权，因此相关收养程序往往更加复杂且耗时较长。

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收养制度进一步收紧

今年3月，哈萨克斯坦政府修改儿童收养相关规定，进一步加强儿童权益保护，并明确收养资格条件。

根据新规定，被法院认定无行为能力、被剥夺监护权、存在严重健康问题、无固定住所、有犯罪记录或曾受到刑事追诉者，不得成为收养人。

新规还明确，儿童近亲属拥有优先收养权；若无近亲属，则优先考虑已婚夫妇。与此同时，与收养申请人共同居住的人员同样需要符合相关要求。

哈教育部门表示，这些调整并非为了增加收养难度，而是为了进一步保障儿童安全与合法权益。

收养程序已全面数字化

目前，收养及监护程序已全面数字化，申请人可通过eGov.kz在线提交申请。

相关部门在审核材料后，会安排工作人员上门评估申请人居住条件，并允许符合条件者进入全国孤儿数据库查看儿童资料。

按照规定，申请人与儿童首次见面后，还需经过14天适应期，以观察双方关系发展情况。若适应顺利，监护申请将提交有关部门，而正式收养则需法院批准。整个流程通常持续数月。

收养完成后，国家监督并不会终止。相关部门会持续跟踪儿童成长情况，直至其年满18岁。

“养父母学校”成为必修课程

自2020年起，所有希望收养或监护儿童的申请人，均必须接受专门培训并获得证书。

相关课程共48学时，内容包括儿童心理、家庭关系以及适应期辅导等。

临床心理学家叶尔克然·穆拉特克孜表示，这项制度主要是为了减少儿童被退回孤儿院的情况。

“接纳一个孩子进入家庭，不只是办理手续，更意味着理解孩子曾经历的心理创伤，并帮助他们适应新环境。”她说。

专家同时指出，儿童进入新家庭后，心理与社会支持不应中断，未来仍需加强长期陪伴和咨询机制。

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国家提供多种补助形式

目前，哈萨克斯坦儿童家庭安置方式主要包括收养、监护、寄养、寄宿家庭以及“客居家庭”等。

根据不同形式，国家提供不同补助。正式收养儿童的家庭可一次性获得75个按月计算指数补贴；监护人每月可获得10个按月计算指数补贴；寄养家庭除儿童补助外，还可获得额外津贴。

部分专家认为，对于患有特殊需求的儿童，国家仍需进一步提高经济支持力度，以帮助他们更容易进入家庭生活环境。

一户家庭收养24名儿童

阿克托别居民奥米尔汗与阿曼古丽·杰帖索夫夫妇目前共抚养28名孩子，其中24名来自孤儿院。

奥米尔汗本人幼年丧母，也曾在寄宿学校长大。他表示，自己和妻子最初只是希望帮助一个孩子，但后来逐渐收养了更多儿童，并组建了名为“Shashu”的儿童艺术团体。

目前，奥米尔汗主要靠开出租车维持家庭收入，妻子则长期从事文艺工作。

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外国人收养数量明显减少

与此同时，外国人收养哈萨克斯坦儿童的情况近年来明显减少。

哈教育部表示，目前只有在符合儿童利益、且哈萨克斯坦国内及亲属无人愿意收养的情况下，才会考虑外国收养申请。

有关部门指出，随着国内收养文化逐渐发展，以及本国家庭收养意愿提高，相关国际收养机构的业务已明显减少，这也反映出哈萨克斯坦社会内部收养观念正在逐步成熟。

【编译：达娜】