土耳其武器采购费将翻倍 300亿美元用于国产战机

哈通社阿斯塔纳6月30日电，据中新网援引中国国防科技信息网报道，土耳其目前每年用于武器装备采购和升级的费用约为40亿美元，为了达到2023年装备采购目标，这一数字可能在今后数年内增长一倍。其中，包括斥资300亿美元用于国产战斗机。

土耳其总理埃尔多安的一位高级助理称，在过去的十年里，土耳其每年的国防预算总额为100亿美元左右，约占其国内生产总值（GDP）的1.25%。这一比例低于北约的要求，也不能满足像土耳其这样的国家的实际需要。土耳其处于特殊的地缘政治位置，面对多种传统及非对称威胁，因此，国防预算占GDP的比值在2%~2.5%之间比较合适。 北约领导人曾呼吁各成员国将国防预算占GDP的比例提高到至少2%，但只有少数几个成员国达到了这一指标。相比而言，俄罗斯国防开支占GDP的4.5%。 北约总部负责指导国防政策与计划制定的蒂莫 科斯特介绍说，"经济危机导致国防开支出现下降，目前只有五六个北约成员国的国防开支达到了其GDP的2%。" 但土耳其经济持续快速发展，目前已经是世界第17大经济体。在过去十年中，GDP年增长率有时会超过5%。2013年GDP的增长率为4%，这一速率料将持续5年。到2018年，该国GDP预计将增长到9360亿美元。如果土耳其将国防预算提高到GDP的2%，则相当于187亿美元；如提高到2.5%，则年度国防预算为234亿美元。 土耳其将其国防预算的40%用于新装备采购和升级。如果按照GDP年均增长4%、国防预算占GDP的2%计算，到2018年，用于装备采购和升级的预算将达到75亿美元左右；如果按照国防预算占GDP的2.5%计算，用于装备采购和升级的预算将达到95亿美元左右。 有土耳其政府高级官员认为，"即使在今天，将国防预算提高到200亿美元（其中装备采购费用为80亿美元）也是完全现实可行的做法。土耳其政府应该重新考虑近期国防预算的水平。" 一名安卡拉的国防分析人士也认为，土耳其国防装备采购费用出现跃升并不让人意外。"由于经济表现很好，总理埃尔多安也有雄心勃勃的计划，希望推动一些标志性的国产化项目，以取得更多的选票。" 土耳其政府希望在2023年庆祝建国百年时，有一大批取得圆满成功的大型国防项目。 土耳其已经宣布了一批即将启动的重点项目，这批项目到2023年的总投资接近700亿美元，主要包括： 160亿美元用于100架F-35联合攻击战斗机采购；

100亿美元用于国产战斗机TF-X研发，200亿美元用于该型飞机生产；

45亿美元用于F-16战斗机升级；

40亿美元用于新潜艇建造；

35亿美元用于采购通用直升机；

35亿美元用于远程防空反导系统建设；

30亿美元用于采购攻击直升机；

25亿美元用于研发国产"阿尔泰"（Altay）主战坦克；

25亿美元用于"国家舰"（MILGEM）护卫舰项目；

24亿美元用于预警飞机采购；

15亿美元用于国产直升机研发；

15亿美元用于A400M重型运输直升机采购；

10亿美元用于两栖船坞运输舰建造；

10亿美元用于国产卫星研发；

10亿美元用于国产护卫舰研发；

10亿美元用于新型装甲车研发采购；

10亿美元用于电子战系统；

10亿美元用于无人机和光电系统；

7.5亿美元用于国产"自由鸟"初级教练机开发；

未知费用用于国产步枪研发生产。