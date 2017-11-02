库斯塔奈州将分配300公顷土地用于发展狩猎旅游

哈通社/库斯塔奈/11月2日 -- 2018年库斯塔奈州就发展公私伙伴关系框架下将着手狩猎旅游项目。

库斯塔奈州商业和工业创新发展管理局副局长若扎•戈莲那雅1日就地区将实施的旅游项目以及分配的土地面积等问题作出了详细介绍。



据商业和工业创新发展管理局统计，2017上半年库斯塔奈州旅游业发展相关指标较去年呈上升趋势。地区健康旅游业发展也在积极发展。阿勒腾萨林县是库斯塔奈主要旅游发展路线，因为该地区具有疗养院、休闲设施、健康营等。



"根据项目规划，库斯塔奈州将分配300公顷土地建立狩猎旅游区以及红皮书动物保护区。"戈莲那雅说。



据了解，旅游业是哈萨克斯坦第三阶段主要发展方向之一。



消息称，库斯塔奈州生态旅游与疗养设施在国内具有较高水平。



值得一提的是，哈萨克斯坦文化和体育部副部长阿斯哈尔•巴塔洛夫就库斯塔奈旅游发展问题表态称，应有效利用该地区地质优势，并进一步促进旅游区建设工作。



戈莲那雅还表示，库斯塔奈州社会旅游也在积极发展。目前共有103家狩猎组织已表示出对该计划的支持。根据计划，年底前该领域将会有7个项目得到落实。



据悉，狩猎旅游发展项目将投入5.12亿坚戈，项目有望提供近70个工作岗位。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】