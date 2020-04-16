哈萨克斯坦将向吉尔吉斯和塔吉克斯坦提供价值300万美元人道主义援助

哈通社/努尔苏丹/4月16日 – 哈萨克斯坦正在向邻国提供帮助。

据哈萨克斯坦外交部消息，在新冠肺炎（COVID -19）全球大流行的情况下，许多国家相互提供人道主义援助，携手共同应对疫情，哈萨克斯坦也在其中。

根据哈萨克斯坦总统托卡耶夫的指示，哈国将向吉尔吉斯和塔吉克斯坦提供总价值300万美元的1万吨面粉（各5000吨）。

这一决定是为了协助两国政府抗击疫情并稳定国内的粮食供应状况，回应两国的援助请求。

塔吉克斯坦总统拉赫蒙在同托卡耶夫总统的电话会谈中对哈方的援助表示感谢，并对哈方在塔吉克斯坦撤侨和经哈国境内运送物资过程中提供的协助致以谢意。

哈萨克斯坦与吉尔吉斯外长此前举行的电话会谈中，吉外长也对哈方的援助决定表示衷心的感谢。

哈萨克斯坦援助物资将于近期运抵吉尔吉斯与塔吉克斯坦。

哈外交部表示，作为国际社会的负责任的一员，哈萨克斯坦将继续在抗击新冠疫情的行动中，为各国提供力所能及的援助。

值得一提的是，在新冠疫情最初于中国爆发时，哈萨克斯坦便是最早一批向该国提供援助的国家。

总体而言，对外提供人道主义援助一直是哈萨克斯坦外交政策的主要方针致以。

2019年，哈萨克斯坦向安提瓜和巴布达、阿富汗、孟加拉国、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、蒙古、缅甸、巴基斯坦、塞尔维亚、叙利亚、土耳其、日本等国提供了各种形式的人道主义援助。

【编译：木合塔尔·木拉提】