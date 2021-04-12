德国新冠肺炎累计确诊病例超300万

哈通社/柏林/4月12日 —— 据外媒综合报道，德国新冠肺炎累计确诊人数12日超过300万。

根据德国疾控机构罗伯特·科赫研究所的数据，截至4月12日零点，德国累计新冠肺炎确诊病例达3011513例，较前一日新增13245例；累计死亡78452例，较前一日新增99例；7天内平均每十万人的发病率为136.4，全国7天平均病毒基本传染数（R0）值为1.08。

根据德国重症和急诊医学协会（DIVI）数据，目前，全德国已有4636张重症监护床位由新冠患者占用，传染病空床位最多还有1354张。德国内科急重症医学协会（DGIIN）指出，这意味着重症监护室的入住率达到了疫情爆发以来的最高水平。

据报道，由于德国感染率居高不下，各联邦州不愿意实施严格的防疫措施，德国总理默克尔取消了原定于12日与各联邦州州长召开的新冠措施会议。

此外，为统一各州控制疫情的社交限制令，德国联邦政府将进一步修改《传染病防治法》。

联邦政府拟定的草案规定了多项措施，用于一周内每10万人平均新染疫数量达到100或100以上的地区。

根据该法律草案，将只允许一户人家与另一户人家的单个人会面，总人数不得超过5人，——不包括孩子；宵禁时间为晚上9点到凌晨5点，急病或上下班构成少数例外，晚上散步不在此列；一周内每10万人平均新染疫数量达到200，学校必须关门。