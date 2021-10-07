曼格斯套州将实施三个总投资300亿坚戈的渔业项目

哈通社/努尔苏丹/10月7日 -- 生态地质和自然资源部长塞热克哈里·布列克舍夫在政府会议上透露，曼格斯套州计划落实三个私人投资的渔业项目，总投资达300亿坚戈。项目之一是在«阿克套海港»经济特区内建造一座鲟鱼加工厂。该工厂正由«Beluga Queen» 有限公司实施。

三个项目正式投产后，该地区的鱼类产量将从30吨增加到1.06万吨。这将创造3000多个就业机会。

农业部将为项目提供投资补贴。该州州长将采取措施建立基础设施，并为饲料、鱼籽和药品分配补贴。

根据已批准的《曼格斯套州2021-2025年社会经济发展综合规划》，计划在该州农工业综合体实施25个投资项目，总投资1473亿坚戈，并成立饲料稳定基金。投资项目包括建设温室、鱼类养殖、生产动物饲料和禽肉。其中，12个项目将于今年投产，总投资达88亿坚戈。

一系列投资项目的落实将使当地禽肉产量增加到5000吨/年，蔬菜产品产量增加到2.34万吨/年，混合饲料产量增加到1.5万吨/年，乳制品产量增加到5000吨/年，鸡蛋和面粉产量分别增加至140万只/年和96万吨/年，并将创造约4335个就业机会。随着综合规划中各项措施的实施，曼格斯套州2025年农业总产值将增长38.8%，达到340亿坚戈。

【编译：木合塔尔·木拉提】