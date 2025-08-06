哈萨克斯坦超300万家长在育儿支持中心获益——调查结果发布

据统计，自项目启动以来，中心共举办了超过32.6万场讲座，为300多万名家长提供了个性化咨询和支持。服务内容涵盖从幼儿教育到解决青少年冲突的广泛主题。其中，“以身作则的育儿方式”和“儿童安全——成人的责任”课程深受家长欢迎，由资深教育工作者和心理专家授课。

一项针对完成育儿支持中心课程的家长进行的调查显示，近两年来，家长对子女教育的关注度和参与度显著提升。

具体数据如下：

- 72.6%的家长每天与孩子讨论各种话题；

- 51.7%的家长表示愿意调整育儿方式；

- 89.6%的家长主动关注孩子的困难，不需孩子主动诉说；

- 78%的家长熟悉孩子交往的社交圈；

- 43.3%的家长与孩子一同参加文化活动；

- 28.6%的家长积极参与孩子的学习，提供信息和决策支持。

“ORKEN”儿童福祉提升国家科学实践研究所主席叶莲娜·萨肯诺娃表示：

“家长不仅是旁观者，更是塑造童年的重要角色。我们的任务是支持他们在这一过程中发挥积极作用。当家长积极参与孩子的成长，不仅家庭氛围更加温馨，孩子的童年也会成为充满支持与信任的空间。”

目前，项目团队正着手开发2025-2026学年即将推出的育儿支持中心3.0版课程。新版课程将融入现代化教育方法、数字化教学形式，并更加注重儿童心理健康与情感智商的培养。

哈萨克斯坦通过这一项目展现了在家庭教育领域的创新实践，为家长赋能，为儿童的全面发展提供了坚实保障，彰显了国家在教育改革与社会福祉提升方面的坚定承诺。

【编译：木合塔尔·木拉提】