投资3.05亿美元！江布尔州两座大型工厂开工建设

（哈萨克国际通讯社讯）总投资3.05亿美元的两项大型工业项目日前在哈萨克斯坦江布尔州启动建设。州长叶尔波勒·卡拉舒克耶夫（出席在塔拉兹市“塔拉兹”工业区举行的生活垃圾处理厂和冶金厂奠基仪式。

两项项目旨在推动经济多元化和加工制造业发展、吸引投资、建设新生产设施，并提升生态安全水平。

其中，生活垃圾处理厂由ForYou Energy有限责任公司实施，投资额1.75亿美元，是哈萨克斯坦与韩国投资合作框架下的项目。项目旨在通过高效处理生活垃圾降低环境负荷，同时发展绿色能源并提升本地专业人才技能水平。

ForYou Energy总经理奥涅尔别克·谢伊特哈姆扎表示，项目将分两个阶段投产，第一阶段计划于2027年第一季度启动，第二阶段计划于2029年第三季度投入运行。

项目全面投产后，工厂每天最多可处理900吨生活垃圾，并可发电20兆瓦。建设期间预计提供400个就业岗位，投产后将创造200个长期就业岗位。此外，根据“清洁哈萨克斯坦”计划，今年秋季将在厂区种植1000棵榆树。

Фото: gov.kz

第二个项目是“塔拉兹生产联合体”有限责任公司与中国广东万泰供应链股份有限公司共同实施的冶金项目，总投资1.3亿美元。

公司负责人周沁辉表示，项目达到设计产能后，每年最多可生产100万吨热轧钢卷、不锈钢产品、焊接及镀锌钢管、型材管、钢筋等金属制品。工厂一期计划于2028年第一季度投产。

项目建设期间预计提供500个就业岗位，投产后将创造260个长期就业岗位。

目前，江布尔州投资活动持续增长。2026年上半年，该州固定资产投资达到5059亿坚戈，同比增长59.2%，其中私人投资达到4735亿坚戈。

外国直接投资也大幅增长。2026年第一季度，江布尔州吸引外国直接投资3.332亿美元，明显高于9400万美元的计划指标，并提前完成2026年全年3.15亿美元的目标。2025年，江布尔州外国直接投资增速位居全国首位。

目前，该州投资项目库共有116个项目，总投资额达5.6万亿坚戈，预计将创造近2万个就业岗位。其中71个项目已进入建设阶段，45个项目正在进行前期准备，涉及工业、能源、农业综合体、旅游和绿色经济等领域。

今年，江布尔州计划投产47个投资项目，总投资额4710亿坚戈，目前已有5个项目投入运行。