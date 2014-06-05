中国30位权威专家编写《中国周边国家与合作组织》

哈通社阿斯塔纳6月5日电，据中新网4日报道，《中国周边国家与合作组织》一书4日由中国人民出版社首发。该书的编写，是为了回答如下问题：中国的周边国家与合作组织有哪些？它们的现状如何？中国和它们的交往状况如何？中国和它们的利益共同点和交汇点有哪些？中国如何和邻国交广朋友，广结善缘？如何把"中国梦"同其周边邻国人民过上美好生活的愿望相连接？

《中国周边国家与合作组织》一书分东北亚、中亚及阿富汗、南亚、东南亚、周边合作组织等五个部分，周边国家从基本概况、政治、经济、历史文化、对外关系和对中国关系等视角，合作组织则从概论和定位、发展历程、组织机构及职能、具体活动、发展前景等方面，以翔实可靠的资料，对中国的26个邻国及8个区域合作组织，作了全面的介绍。

为保证权威性，人民出版社邀请中国国际问题研究所前副所长、资深研究员石泽担纲主编，并邀请中国国际问题研究所共同组织编写。此外还邀请了10多位资深大使加盟撰写工作。这样保证了每一个国家或合作组织的作者，都是对该国家或合作组织有深入研究或者在该国家或合作组织有主持外交工作经历的权威人士。一本30多万字的书籍，动用了30位资深大使和国际问题专家。

中国外长王毅在序言中评价，这"是一部全面系统介绍和论述我国周边国家和区域合作组织的重要专著"。据悉，这是中国国内第一部系统介绍中国周边国家与合作组织的书籍。