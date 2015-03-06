国家经济部：政府已制定原油价格跌至每桶30美元的应对方案

哈通社阿斯塔纳3月6日电（记者阿布阿斯哈尔）国家经济部部长叶尔波拉特•多萨耶夫今日在参议院（议会上院）全体会议上表示，政府已经制定原油价格每桶跌至30美元的应对方案。

在介绍国家2015-2019年经济社会发展预期时，多萨耶夫说，考虑到全球原油价格暴跌，以及下跌趋势还可能将持续，政府已制定原油价格跌至每桶50、40、30美元以及金属价格指数下跌5%的应对方案。

多萨耶夫表示，无论原油价格如何波动，哈萨克斯坦将保障一定的产油量，即：2015年8050万吨，2016年8080吨，2017年8600万吨，2018年9000吨，2019年9300万吨。

多萨耶夫称，根据新的预算修正案，2015-2017年原油价格基准预测已经从80美元/桶下调至50美元/桶，而2018-2019年为60美元/桶。

据悉，新的财政预算修正案预测，2015年，我国GDP增速将为1.5%；人均GDP为12800美元；财政赤字占GDP比例从原先的2.3%上调至3%；全年通货膨胀率还将继续保持在6-8%。（编译：吴然）