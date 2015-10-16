英国中亚事务部长：英国支持哈萨克斯坦早日跻身全球30个最发达国家之列

哈通社阿斯塔纳10月15日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）英国是哈萨克斯坦重要的经济贸易合作伙伴之一。两国具有高层及政府各级官员密切往来的定期互访机制。此外，两国都在彼此重点发展双边贸易和投资领域的国家名单之列。近日，英国中亚事务部长托比亚斯•埃尔伍德接受哈通社专访，就进一步发展哈英两国关系发表了看法。

记者：埃尔伍德先生，您怎样评价哈英两国目前合作伙伴关系的发展水平？ 埃尔伍德：卡梅伦首相2013年到访哈萨克斯坦之后，我是第六位访哈的英国部长。频繁的部长级别往来，显示了两国关系的不断发展。哈英双方正在大力发展各领域间的合作，旨在增加两国人民福祉。 记者：您对此次访哈有何感想呢？ 埃尔伍德：首先，我对哈萨克汗国550周年向哈萨克斯坦人民表示庆祝。我对哈萨克斯坦举行此类纪念活动，宣扬国家悠久历史和文化的重要性感同身受。其原因在于，今年也是英国历史上重要的法律文件《大宪章》颁布800周年。该法律文件包含"自由"的基本原则，并对"公正"和"法制"进行了定义。今年年初，我们非常有幸的迎接了贵国总理马西莫夫参加在伦敦举行的全球法律峰会。而《大宪章》的基本原则也成为了此次峰会大家关注的重要议题之一。只有铭记历史，我们才可以创造一个更加美好的未来。 哈萨克斯坦是一个发展迅速的国家，并在独立后的仅仅24年中，成为了地区最具发展潜力国家中的领跑者。但众所周知，想要拥有不断成功的未来，就必须在可持续发展的道路上不断前进。 这就是为什么我非常支持纳扎尔巴耶夫总统今年提出的改革政策。我们愿意分享我们的经验、技能和知识，支持哈萨克斯坦早日达成至2050年跻身全球30个最发达国家之列的战略目标。 记者：以您所见，英国的哪些改革措施能够对哈萨克斯坦提供最大限度的帮助和启发呢？ 埃尔伍德：就在一个月前，我的同事，英国贸易和投资国务大臣莫德勋爵(Lord Maude)在访哈时，就如何支持哈萨克斯坦公务员改革以及其他相关领域的改革计划同贵方进行过讨论。公共服务在提高政府效率中起着关键性作用。出于这个原因，我们完全支持哈萨克斯坦引进能够确保选拔最具才华和能力的人才机制。这会使哈萨克斯坦政府治理更具责任性和透明度。 记者：目前，英国外交政策中最具重要性的议题是什么呢？ 埃尔伍德：英国和哈萨克斯坦在很多外交问题上都拥有广泛的共识。比方说，打击恐怖主义，这也是我的工作涉及到的问题之一。英哈两国在打击恐怖主义与极端主义问题上的每一个决定都需经过慎重考虑。 打击达伊什恐怖组织（"伊斯兰国"）是英国政府极其关注的问题。英国首相卡梅伦在今年9月参加联合国大会并发表演讲时就郑重提出在打击达伊什问题上需要世界各国紧密团结，共同行动。而这并不单单指在军事领域的合作，同时也是呼吁各国理智的、用心的解决这一问题。我们必须为年轻一代创造一个能让他们努力争取美好未来的环境。 这就是为什么英国对于哈萨克斯坦为阿富汗，尤其是对该国年轻人提供帮助而感到高兴。我坚信这些由哈萨克斯坦资助而得到接受高等教育机会的阿富汗年轻人，会成为他们国家未来发展的动力，并且在不久的将来成为阿富汗经济和政治领域的领导者。 这些关键问题都在阿斯塔纳举行的英哈战略对话期间进行了讨论。而这种形式的对话是2013年英国首相首次访哈时提出的。在我看来，这种形式的对话将成为英哈两国双边合作的一种有效机制。 记者：您对纳扎尔巴耶夫总统年内对访英之行有何期待呢？ 埃尔伍德：我对于哈萨克斯坦共和国总统纳扎尔巴耶夫先生访问英国感到高兴和欢迎，并且相信此次访问会进一步加深哈英两国双边友好合作关系。 记者：感谢您在百忙之中接受哈通社采访。