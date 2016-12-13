“杰勒托克桑事件”30周年 亲历者获荣誉奖章

哈通社阿拉木图 -阿拉木图市政府日前同"阿拉木图运动"组织者举行座谈，纪念哈萨克斯坦独立25周年暨阿拉木图杰勒托克桑事件30周年。

阿拉木图市长包尔詹•拜别克、阿拉木图市议会全体议员、高等学府代表及各政党代表出席会议。



会上，"南都"市长向与会人士致以独立日问候，并向在座的"杰勒托克桑事件"亲历者们颁发了"杰勒托克桑事件30周年"纪念奖章。



包尔詹•拜别克还在发言中说："纳扎尔巴耶夫总统曾在阿拉木图‘独立黎明'纪念碑揭幕仪式上说，‘年轻人们主导的杰勒托克桑事件，最终成为了哈萨克斯坦走向独立的宣言。有人将这起事件称之为民族主义运动，并试图将之解释为民族之间的冲突，但历史事实并非如此。青年学子们发起的杰勒托克桑事件，其本质是纯粹为了追求公正、平等和法律赋予的独立主权'。"



包尔詹•拜别克强调，在12月的凛冽寒风中，为哈萨克斯坦的独立主权而抗争的英雄们永垂不朽。



如今，在阿拉木图市内，有两条大街是以杰勒托克桑事件中两位著名的哈萨克儿女--凯拉特•热斯库勒别科夫（Қайрат Рысқұлбеков）和拉扎特•阿萨诺娃(Ләззат Асанова)的姓名命名的。



而在今年，即1986年阿拉木图事件30周年之际，根据纳扎尔巴耶夫总统的特别指示，阿拉木图市中心一条大街被以另一位杰勒托克桑事件参与者--叶尔波勒•斯帕塔耶夫(Ербол Сыпатаев)姓名命名。







座谈会上，与会的杰勒托克桑事件幸存的组织者和亲历者们，回忆了当时的历史经历，讲述了独立25年来我国社会发展所取得的巨大成就。



亲历者们号召后人尊重来之不易的独立主权，并为祖国的发展不懈努力。



1986年12月16日，因不满原苏联当局违反宪法，强行撤换哈萨克斯坦苏维埃社会主义共和国领导人，阿拉木图市大学生及部分群众走上街头进行游行抗议。抗议活动随后遭武装军警袭击，造成抗议者多人死亡，200人受伤。苏联当局随后还逮捕并审判了多名参与抗议的大学生。此次事件后来被称之为"杰勒托克桑事件"。



【记者：阿勒玛斯·穆喀什吾勒 编译：木合塔尔·木拉提】