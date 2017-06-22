纳扎尔巴耶夫主持召开总统直属外国投资者理事会第30次会议

哈通社/阿斯塔纳/6月22日 -- 6月22日，纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳主持召开总统直属外国投资者理事会第三十次会议。

会议将围绕"未来能源"主题进行讨论。投资和发展部部长哈斯姆别克、能源部部长波兹姆巴耶夫、欧洲复兴开发银行行长苏马•查克拉巴蒂、GE石油天然气集团总裁罗澜索•西莫内利、亚洲开发银行副行长迪瓦卡•古普塔等出席会议。



纳扎尔巴耶夫表示，一年一度的外国投资者理事会会议逐渐成为良好传统，外国投资者理事会为推进哈萨克斯坦国家经济发展作出了重要贡献。如今，该会议已成为推进经济发展的重要平台。



2016年5月26日，在外国投资者理事会第二十九次会议上，纳扎尔巴耶夫总统曾提到，将在世博会期间召开第三十次会议。



总统说道，为跻身全球30强国而建立经济发展全新模型是哈萨克斯坦近10年来的重要目标之一。为实现这一目标，哈萨克斯坦应采取必要措施。为推进各领域人力资源发展，哈应充分利用国家竞争优势。第三十次会议将在世博会期间召开，届时，与会人士将主要讨论将在世博园区建立的阿斯塔纳国际金融中心相关问题，会议主题将命名为"新能源"。



哈萨克斯坦外国投资者理事会于1998年成立，系总统直属机构。主要任务是通过与在哈外国投资者直接对话，有效解决与投资相关的问题。



【编译：昂哈尔】