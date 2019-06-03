哈萨克斯坦“同胞”基金：境外哈萨克同胞占哈民族总人口的30%

哈通社/努尔-苏丹/6月3日 -- 哈萨克斯坦"同胞"基金公共理事会第一次会议3日在首都努尔-苏丹举行。

会上，"同胞"基金会副主席玛高亚•萨尔巴索夫表示，吸引分散在境外的哈萨克同胞返回历史祖国--哈萨克斯坦，是一项需要特别考虑和认真对待的议题。



萨尔巴索夫强调，根据当前各类信息的汇总，可知在除哈萨克以外的其他多个国家生活着将近800万哈萨克人。



"这占到了全球哈萨克民族人口总数的30%。当前哈萨克斯坦正在表现出人口出生率下滑，以及人口外迁的趋势。在这样的情况下，考虑吸引境外哈萨克人回归历史祖国哈萨克斯坦是一个需要特别对待的事情。" 萨尔巴索夫说。



萨尔巴索夫还指出，有迹象显示，境外哈萨克同胞当前在母语学习和使用方面正在遭遇一些困境，传统文化和民俗习惯的传承存在困难，有评论认为在未来10-15年内很可能会出现被其他文化同化的威胁。



"这要求我们采取行动为境外同胞提供支持。"他说。



他表示，"同胞"基金将以项目办公室的模式，积极组织为同胞提供援助。



"我们的目的，是保护和传承民族认同，协助制定有关哈萨克侨民的国家政策，让全世界的哈萨克人凝聚在历史和民族家园哈萨克斯坦的周围。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】