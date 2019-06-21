“30年领路人”大型国际研讨会在阿拉木图举行

哈通社/阿拉木图/6月21日 - 主题为"30年领路人"的大型国际研讨会21日在阿拉木图举行。

活动旨在研究哈萨克斯坦首任总统-民族领袖努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫的政治转型现象。



首任总统纳扎尔巴耶夫及哈萨克斯坦现任总统托卡耶夫共同出席了国际研讨会开幕仪式。



值得一提的是，在1989年的6月22日，纳扎尔巴耶夫当选为哈萨克斯坦共产党中央委员会第一书记，自那时开始执掌哈萨克斯坦最高权力，直至2019年卸任。会议的举行时间，正是在这一具有历史性意义的日子。



在执政期间，首任总统执行了许多富有成效的政策，做出了大量具有重要意义的决策和改革。



此次国际研讨会的主要目的，便是深入研究纳扎尔巴耶夫的决策和倡议，对哈萨克斯坦社会的可持续发展、国家经济和社会现代化的影响，以及他为促进全球和地区安全，推进政治互信所做出的努力在对国际社会的重要性及历史地位。



通过研究首任总统的政治领导力，探究其政策和影响在历史中发挥的作用。



此次国际研讨会由首任总统图书馆、首任总统基金和阿拉木图市政府联合组织举办。



来自国内外的诸多学者、社会活动人士及各领域专家出席了研讨会。



【编译：木合塔尔·木拉提】