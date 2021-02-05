总统主持召开庆祝国家独立30周年筹备委员会工作会议

哈通社/努尔苏丹/2月5日 —— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统5日在总统府主持召开庆祝哈萨克斯坦共和国独立30周年筹备委员会首次会议。

国务秘书克里姆别克·库谢尔巴耶夫、总统办公厅第一副主任达吾然·阿巴耶夫、政府副总理耶尔阿勒·托赫詹诺夫、政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德、新闻和社会发展部部长阿依达·巴拉耶娃出席会议，并发表讲话。

托卡耶夫总统在会上指出，独立时期，我国在首任总统纳扎尔巴耶夫的领导下克服了所有困难，并为国家繁荣发展奠定了基础。总统同时还强调，国家已进入独立第四个10年，这是非常重要的时期。

托卡耶夫表示，国家历史上的重要节日之际，应避免虚荣作秀和奢侈浪费，要举办对民众有益的活动。

国家元首指出，现在不是举办隆重庆典的时候，全球正在经历困难的时期。他强调，要注重关注经济、教育、科技和其他重要领域的发展，以及提高国民生活水平问题。

“根据我的指示，政府正在制定社会法典草案。法典应满足国民和社会弱势群体的需求。国家官员必须坚持‘倾听人民呼声的国家’原则，要迅速回应公民的要求。”总统说。

托卡耶夫总统指出了过去30年期间落实的改革成就，并表示将继续推进第三阶段政治改革进程。在该工作任务框架下，近期通过了一系列新的社会民主化法案。未来10年，要形成全新的国家形象。

会上，托卡耶夫总统谈及国家私有化进程、青年政策和文化等领域相关问题。

【编译：小穆】