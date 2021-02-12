哈美建交30周年圆桌会议在线召开

哈通社/努尔苏丹/2月12日--在乔治·华盛顿大学中亚计划的支持下，哈萨克斯坦和美国正式建立外交关系30周年圆桌会议以线上形式召开。

近年来，哈美合作为发展投资和经贸关系、在政治领域，以及区域和全球安全方面的密切合作奠定了坚实的基础。

哈驻美国特命全权大使叶尔詹•哈兹汗诺夫在讲话中指出了两国之间在政治、贸易、经济和人道主义领域合作的优先方向。

哈萨克斯坦和美国的前大使也出席了线上形式召开的会议，并谈到了近年来双边关系的主要成就。

1996年至2000年，哈萨克斯坦驻美国大使波拉特·努尔哈里耶夫和2004年至2008年美国驻哈萨克斯坦外交使团团长约翰·奥德威对两国之间战略伙伴关系的进一步深化表示了赞同。

美国前国防部副部长安德鲁·韦伯分享了自己在美国与哈萨克斯坦在核安全方面合作的看法，并指出了哈萨克斯坦在全球核裁军和核不扩散领域的重要作用。

最后，大西洋理事会欧亚中心主任约翰·赫布斯特强调指出了两国在各个关系领域的高度合作，并表示，美国总统将对哈萨克斯坦进行的首次访问会成为拜登政府为加深两国伙伴关系迈出的重要一步。

【编译：阿依波塔】