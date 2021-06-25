哈萨克斯坦独立30周年圆桌会议在克罗地亚举行

哈通社/努尔苏丹/6月25日 – 旨在庆祝哈萨克斯坦独立30周年暨首都日的圆桌会议日前在克罗地亚首都萨格勒布举行，克罗地亚教育和科学部、克罗地亚-哈萨克友好协会、驻外使节、媒体机构代表及社会各界名流等出席活动。

据哈萨克斯坦外交部新闻中心消息，哈萨克斯坦大使托列詹·巴尔勒巴耶夫在会上向与会者们介绍了哈国独立30年以来，在国家建设、创建多元化市场经济以及实现多民族和谐繁荣等方面取得的各项成就。

其中，首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的远见卓识为哈萨克斯坦的发展带来的巨大影响力，得到了与会各方的认同。同时，参会者们高度评价了托卡耶夫总统在延续首任总统政策的同时，针对哈萨克斯坦政治经济体制所实施的一系列成功的改革。

克罗地亚前总统伊沃·约西波维奇在会上深情回忆了曾经访问哈萨克斯坦时的情形。他认为，纳扎尔巴耶夫做出关闭塞梅核试验场，以及放弃核武器库的决定，是哈萨克斯坦在独立之初最重要的战略性抉择。

他认为，这些举措增强了哈萨克斯坦的国际威望，巩固了其作为多边外交中心和权威对话平台的作用，成为了后来哈萨克斯坦能够成功举办国际性大型活动的基础。

克罗地亚-哈萨克斯坦友好协会主席安德里亚·卡拉菲利波维奇对哈萨克斯坦正在建设中的«倾听人民声音的政府»，以及社会导向政策的发展方向表示赞赏。他指出，托卡耶夫总统在保护和加强人权领域的改革措施，使哈萨克斯坦成为人道主义领域的区域领导者。他还强调，哈萨克斯坦在加强民族间和宗教间和谐方面的成功经验值得学习。

参会的俄罗斯和阿塞拜疆大使、克罗地亚教育和科学部代表、友好协会多位成员在圆桌会议上发言。

会议期间还举办了哈萨克斯坦首都建设历程图片展，以及以克罗地亚语出版的纳扎尔巴耶夫总统作品《独立时代》和阿拜作品的展览。

【编译：木合塔尔·木拉提】