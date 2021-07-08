庆祝独立30周年 归国哈侨间足球赛在首都举行

哈通社/努尔苏丹/7月8日 – 为庆祝哈萨克斯坦共和国独立30周年，从世界各地移民至哈萨克斯坦生活的哈萨克族«血亲同胞»们日前在首都举行了一场足球杯赛。

据悉，此次比赛由5G CYBER SPORT俱乐部组织举办，共有来自12个州的12支足球队参与，成员均为来自各国的哈萨克族移民。

其中，来自阿拉木图的«团结驼队（Бірлік керуен）»足球队获得了赛事的管局。而来自首都的东道主«5G CYBER ARENA»足球队获得亚军，季军则被另一只来自阿拉木图的球队«幸运АСМАР（Бақ АСМАР）»足球队夺得。

除奖杯外，前三名的球队成员们还拿到了额度分别为50万、30万和15万的奖金。

在颁奖典礼上，东道主«5G CYBER ARENA»俱乐部经理塔勒哈特·拉扎特表示，今年是哈萨克斯坦共和国独立30周年，这是国家的历史性时刻。

他指出，独立至今，有超过100万生活在世界各地的哈萨克人回归历史祖国，加入到了各行各业当中，为哈萨克斯坦的繁荣发展贡献着各自的力量。

«我们举办这场足球赛的目的，是为了庆祝独立30周年，珍惜独立主权的来之不易，并且让更多的年轻人加入到体育运动当中。»他说。

自1991年独立以来，累计已有107.73万世居境外的哈萨克族人选择移民哈萨克斯坦。 今年年初以来移民哈萨克斯坦的哈萨克族«血亲同胞»当中，半数以上（76.3%）来自乌兹别克斯坦。其他分别来自：中国（10.4%）、土库曼斯坦（6.2%）、蒙古国（2.7%），以及其他国家（4.4%）。

移民哈国的血亲同胞主要定居在阿拉木图州（30.5%）、突厥斯坦州（15%）、曼格斯套州（17.7%）、江布尔州（8%）以及奇姆肯特（11％）市等地。 截至2021年6月1日的数据显示，56.5％的移民属于适龄劳动力人口，24％为未成年人，19.5％为退休人口。 18岁以上的归国同胞当中，拥有高等学历者占11.3%，专科学历者占39.5%，高中学历者占45.5%，无学历者占3.7%。

【编译：木合塔尔·木拉提】