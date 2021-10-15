独立30周年：哈萨克斯坦郁金香展览在新加坡举行

哈通社/努尔苏丹/10月15日 -- 在新加坡的滨海湾花园(Gardens by the Bay)举行了一场特别的展览会，展会的组织方当中包括了哈萨克斯坦驻新加坡大使馆。

由哈萨克斯坦大使馆与滨海湾花园联合举办的花展«梦幻郁金香»（Tulipmania）花卉展日前在新加坡落下帷幕。

为庆祝哈萨克斯坦独立30周年，今年的花卉展以哈萨克风情为主题，并从7日一直展出至11月14日。

荷兰虽是郁金香最大的生产国，但中亚的哈萨克斯坦才是郁金香的原产地。此次展览的目的，也正是向世人介绍哈萨克斯坦。

在今年的«梦幻郁金香»花卉展中，访客可以深入了解郁金香的历史、生长地、品种及哈萨克斯坦的文化特色。

约有20个品种的郁金香在展览中得到了展出，包括«Yellow Flight»、«Red Princess»、«Foxtrot»等，并以混合品种的方式进行排列，让访客能欣赏到五颜六色的郁金香。

花卉展还设立了哈萨克传统市集，其中还摆放了水果、香料及纺织布料等，并特别展示了多个哈萨克斯坦特色建筑。在花卉展上还以传统技术搭建了4m高的哈萨克毡房。

哈萨克斯坦驻新加坡大使阿尔肯·阿尔斯坦诺夫表示，此次展览不仅将为哈新两国合作增添特殊色彩，也将推动各国人民对哈萨克斯坦作为丝绸之路重要纽带和富饶国家的文化、形象与地位的了解。

值得一提的是，这是该花卉展时隔两年再次举行。为期一周的展会吸引了超过20万访客。

新加坡滨海湾花园（Gardens by the Bay）是一个园艺自然公园，位于新加坡中部的海滨水库旁边，由滨海湾南花园（Bay South Garden） 、滨海湾东花园（Bay East Garden）和滨海湾中央花园（Bay Central Garden）三座花园组成，占地101公顷。

花园的设计理念是将新加坡从«花园城市»转变为«花园中的城市»，通过将城市生活与自然风光融合提高市民生活质量。在此理念之下花园成了新加坡的象征，每年吸引数百万游客。

【编译：木合塔尔·木拉提】