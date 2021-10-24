哈萨克斯坦独立30周年图片展在中国连云港开幕

哈通社/努尔苏丹/10月24日--据外交部新闻消息，为促进哈中人文合作发展和庆祝哈萨克斯坦独立30周年，哈萨克斯坦主题图片展在中国江苏省连云港市开幕。

活动在第七届中国（连云港）丝绸之路国际物流博览会框架内举办，由哈萨克斯坦驻上海总领事馆、连云港市（江苏省）人民政府外事办，以及连云港市文学艺术界联合会组织，照片由哈萨克旅游国有公司（Kazakh Tourism）提供。

省、市对外友好协会、中国工商界和媒体代表出席了此次以«连云港：中国-哈萨克斯坦的友谊与合作之门»为主题的图片展。哈萨克斯坦驻上海总领事拉赫姆詹·拉希莫夫、江苏省人民对外友好协会副会长钱文华，和连云港市人民政府外事办公室主任惠茜发表了致辞。

图片展展示了哈萨克斯坦丰富的自然景观和文化传统，其中还包括中国著名摄影师拍摄的关于连云港的建筑和居民日常生活的作品。

活动期间，哈萨克斯坦国有公司和商业组织代表还出席了哈中商业理事会企业家论坛和«连云港—里海»一体化供应链基地合作洽谈会。

活动开幕式在热烈友好的气氛中举行。

值得一提的是，连云港港是中国重要的海港之一，也是中国与哈萨克斯坦的主要运输和物流贸易枢纽。此次举办的文化和人道主义联合活动，进一步拉近了两国人民的距离。

【编译：达娜】