纪念哈国独立30周年研讨会在首都举行

哈通社/努尔苏丹/12月10日 -- 纪念哈萨克斯坦独立30周年科学与实践会议12月10日在首都努尔苏丹召开。

马吉利斯（议会下院）议长努尔兰·尼格玛图林在大会上发表了开场讲话。

尼格玛图林在讲话中表示，独立30周年对于哈萨克斯坦的历史而言具有里程碑式的意义。

他强调称，短短的30年间，在首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的领导下，哈萨克斯坦实现了从无到有的发展历程，经济、社会和政治体制不断完善。

尼格玛图林表示，在独立后的发展当中，哈萨克斯坦结合自身实际，制定和实施了一系列国家战略规划，并取得了丰硕的成果。如今的哈萨克斯坦已经成为了具有国际影响力的国家，不仅凝聚了不同文化背景的国民，而且其成就也得到了国际社会的普遍认可，在联合国等国际组织中发挥了巨大的作用，提出了许多获得支持的国际性倡议，并担任了欧安组织主席等一系列重要职务。

他还提醒说，哈萨克斯坦是第一个成为联合国安理会非常任理事国的中亚国家。

议长强调称，作为连接着东西方之间的桥梁国家，哈萨克斯坦成功的在2015年举办了世界博览会，并将首都努尔苏丹打造为了一个推动全世界宗教间和民族间和平对话的全球性政治平台。

«而首任总统另一项历史性的决策，即突厥斯坦州的建立，也让这座历史名城在今天成为了连接亚洲与欧洲的突厥世界的文化中心。»他说。

尼格玛图林在讲话中指出，历史总是由伟大的人创造的，而哈萨克斯坦的首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫就是这样的一个拥有远见和智慧，不会辜负人民的信任的政治家。正是在首任总统的领导下，哈萨克斯坦人民挺过了独立初期的一系列困境，达成了今天的成就。

【编译：木合塔尔·木拉提】