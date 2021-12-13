美国国会祝贺哈萨克斯坦独立30周年

哈通社/华盛顿/12月13日 – 美国国会就哈萨克斯坦共和国独立30周年表示祝贺。

据外交部消息，美国众议院议员扎克林·瓦洛尔斯基、罗伯特·阿德霍尔特和斯蒂芬·沙博特，在哈萨克斯坦独立30周年和双边关系成立30周年之际在国会正式公报发表公开声明。

扎克林·瓦洛尔斯基高度评价了哈萨克斯坦首任总统在哈国独立后取得的巨大成就、关闭塞梅核试验场、建立自由市场经济以及对外国投资者的政策制定等方面的远见卓识和贡献。他还指出，作为首任总统政策的继承者，哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统领导了一系列旨在提高哈萨克斯坦政治法制透明度和公民社会现代化的重要改革，推动了国家民主化的不断发展。

扎克林·瓦洛尔斯基还强调指出，过去30年来，哈萨克斯坦一直保障是中亚和平与稳定的重要力量，证明了自身对民主价值观的承诺。

议员罗伯特·阿德霍尔特指出，哈萨克斯坦在对世界具有重要战略意义的区域发挥着特殊的作用。这位议员表示，哈萨克斯坦人民在很短的时间里取得了巨大的成就，哈美两国在国防、安全和反恐等共同关心的领域保持了良好的合作，并进一步扩大了双方的战略伙伴关系。他还强调了哈萨克斯坦在核不扩散领域的主导作用，以及2006年《中亚无核武器区条约》的重要性。

美国国会哈萨克斯坦之友小组联席主席斯蒂芬·沙博特则强调了哈美之间进一步发展经济联系的重要性，并指出，哈萨克斯坦法治建设和市场经济的发展，为外国投资者创造了富有吸引力的市场环境。他还强调了阿斯塔纳国际金融中心在经济中的重要作用。

外交部指出，美国国会议员的公开声明，是两国双边战略伙伴关系蓬勃发展的重要体现。





【编译：木合塔尔·木拉提】