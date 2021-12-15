中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    13:19, 15 12月 2021 | GMT +6

    央行发行《独立哈萨克斯坦30周年》纪念币

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/12月15日—哈萨克斯坦央行近日推出《独立哈萨克斯坦30周年（TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL）》纪念币。

    面值为5000坚戈、500坚戈以及100坚戈的《独立哈萨克斯坦30周年》银质和白铜纪念币属于《难忘历史和伟大人物》系列。

    纪念币正面印有哈萨克斯坦国徽和«QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY ∙ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN»字样，以及硬币面额；纪念币反面印有哈萨克斯坦地图，地图中间有一批国家杰出历史人物肖像，下方印有«30周年»和«1991-2021年»的字样。

    5000坚戈金质纪念币由925/1000纯银以精制硬币（рrооf）标准打造，净重933克，直径100毫米，共发行300枚。

    500坚戈金质纪念币由925/1000纯银以精制硬币（рrооf）标准打造，净重31.1克，直径38.61毫米，共发行3000枚。

    100坚戈纪念币由MN 25白铜以半精制硬币（рrооf-like）标准制作，净重15克，直径33毫米，共发行30000枚。

    纪念币由国家铸币厂负责制造，将按照收藏品价格以及外包装出售发行，配有国家、俄语和英语国家 NBK 的数字质量证书，同时也允许以币面所表明的面值在所有银行进行流通交易。

    【编译：达娜】


    标签:
    社会 央行 独立日 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!