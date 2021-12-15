央行发行《独立哈萨克斯坦30周年》纪念币

哈通社/努尔苏丹/12月15日—哈萨克斯坦央行近日推出《独立哈萨克斯坦30周年（TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL）》纪念币。

面值为5000坚戈、500坚戈以及100坚戈的《独立哈萨克斯坦30周年》银质和白铜纪念币属于《难忘历史和伟大人物》系列。

纪念币正面印有哈萨克斯坦国徽和«QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY ∙ REPUBLIC OF KAZAKHSTAN»字样，以及硬币面额；纪念币反面印有哈萨克斯坦地图，地图中间有一批国家杰出历史人物肖像，下方印有«30周年»和«1991-2021年»的字样。

5000坚戈金质纪念币由925/1000纯银以精制硬币（рrооf）标准打造，净重933克，直径100毫米，共发行300枚。

500坚戈金质纪念币由925/1000纯银以精制硬币（рrооf）标准打造，净重31.1克，直径38.61毫米，共发行3000枚。

100坚戈纪念币由MN 25白铜以半精制硬币（рrооf-like）标准制作，净重15克，直径33毫米，共发行30000枚。

纪念币由国家铸币厂负责制造，将按照收藏品价格以及外包装出售发行，配有国家、俄语和英语国家 NBK 的数字质量证书，同时也允许以币面所表明的面值在所有银行进行流通交易。

【编译：达娜】