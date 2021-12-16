图片长廊——独立时代的30个瞬间

哈通社/努尔苏丹/12月16日 – 今天是哈萨克斯坦共和国独立30周年纪念日，哈通社希望与读者们通过图片长廊，共同回顾哈萨克斯坦独立至今记忆深刻的30个瞬间。

1.1990年10月25日 哈萨克斯坦共和国独立宣言获得通过

2.1991年10月2日 哈萨克宇航员托赫塔尔·奥巴克罗夫从拜科努尔航天发射中心进入太空





3.1991年11月18日 哈萨克斯坦政府发表了号召海外哈萨克族裔回归历史祖国的政府令，此后这一天便成为了《大迁徙之日》





4. 1991年12月16日 哈萨克斯坦共和国正式宣布独立









5. 1992年 首届世界哈萨克人大会在阿拉木图召开

6. 1992年 哈萨克斯坦政府正式通过了国徽、国歌和国旗，拥有了独属于自己的国家象征





7. 1993年11月15日 主权货币——坚戈正式开始发行





8. 传奇运动员穆斯塔法·沃兹图尔克移民至哈萨克斯坦，并奠定了哈国跆拳道运动的基础





9. 1995年 联合国教科文组织框架下，哈萨克斯坦隆重庆祝了阿拜诞辰150周年





10. 1996年12月16日 《独立纪念碑》在阿拉木图市共和国广场竖立





11. 1998年6月10日 哈萨克斯坦举行新首都阿斯塔纳落成典礼





12. 2000年 哈国隆重庆祝突厥斯坦城建成1500周年

13 . 在澳大利亚悉尼举行的第二十七届夏季奥运会上，哈萨克斯坦在奖牌榜上位居199国中的第22位

14.2001年5月18日 古突厥阙特勤石碑复原件被安置在首都欧亚大学

15. 2002年 在联合国教科文组织框架下庆祝了塔拉兹城建立2000周年庆典





16. 2003年 首届世界和传统宗教领袖大会在首都召开





17. 2004年 哈萨克斯坦正式启动《文化遗产》国家项目





18. 2007年 启动《绿色国度》国家项目

19. 2008年 哈萨克斯坦正式确立每年的7月6日为国家节日——首都日





20. 哈萨克斯坦开始实施首个工业发展五年计划









21. 2011年哈萨克斯坦成功举办第7届亚洲冬季运动会





22. 2015年 哈萨克斯坦隆重纪念哈萨克汗国建立550周年





23. 哈萨克斯坦歌手迪玛希通过参加在中国举办的音乐竞技节目《我是歌手》活动巨大成功，打响国际知名度





24.阿斯塔纳世界博览会EXPO-2017在首都成功举行





25. 民族解放运动领导人之一——勇士克伊克的头骨被运回故土托尔盖草原安葬





26. 2018年8月12日 哈萨克斯坦、阿塞拜疆、伊朗、俄罗斯和土库曼斯坦五国在阿克套市签署里海公约，明确里海法律地位问题





27. 2019年3月19日 哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫宣布辞职，由时任参议院议长哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫依法接任总统职务

28. 2019年1~6月期间 哈萨克斯坦实施了《朱桑》特殊援救行动，自战乱的叙利亚地区接回一批哈萨克妇女和儿童

29. 2020年3月 为应对COVID-19疫情，哈萨克斯坦宣布进入国家紧急状态









30. 2021年 突厥斯坦市被宣布成为突厥世界精神首都， 突厥语国家合作委员会 正式更名为 突厥国家组织

【编译：木合塔尔·木拉提】