政府总理向全国人民致以独立30周年祝贺

哈通社/努尔苏丹/12月16日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明向全国人民致以独立30周年节日祝贺。

阿斯哈尔·马明在其16日发表于总理官网的贺词中，向全国人民致以了独立日的节日祝贺。

总理回忆了哈萨克斯坦独立宣言的发布历史，并指出，独立后的哈国人民在首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的领导下，在国民经济发展和国际地位提升提升方面都取得了无与伦比的成就。而继任的哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫总统继续奉行以发展经济、提高人民福利和生活质量、维护国家和平与社会和谐为基础的战略方向。

政府总理强调称，哈萨克斯坦的政治和经济现代化建设有着系统的方向和目标。«三十年的时间虽然在历史长河中不算长久，但却是我们独立自主走出的国家发展里历程。»他说。

阿斯哈尔·马明表示，正因为每一个哈萨克斯坦公民都会为了保卫国家的利益而努力工作，为建设一个发达而富强的国家而奋斗，哈萨克斯坦的主权独立才会像今天这样坚固而强大。

«多民族和谐共存的哈萨克斯坦，向全世界展示了团结与勇毅的人民共同追求梦想的伟大力量。我向全体哈萨克斯坦人民，就祖国独立30周年表示衷心的祝贺。愿哈萨克斯坦共和国迈向更辉煌的成就！祝贺国家独立30周年！»阿斯哈尔·马明说。

【编译：木合塔尔·木拉提】