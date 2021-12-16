美国、中国、俄罗斯等多国领导人祝贺哈萨克斯坦独立30周年

哈通社/努尔苏丹/12月16日 – 多国领导人就哈萨克斯坦独立30周年向哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫发来贺信表示祝贺。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京在其贺信中向托卡耶夫总统就哈国30周年独立日表示诚挚祝贺。他高度评价了哈萨克斯坦在经济、社会、科学、技术等诸多领域取得的成就，并强调了哈国在世界舞台上的崇高威望。

普京在贺信中写道：«俄哈两国关系在战略伙伴关系和联盟基础上发展迅速。 两国在各领域中的合作不断发展，在欧亚经济联盟、集体安全条约组织、独联体、上海合作组织、联合国等国际组织框架内的合作成果丰硕。 我相信，通过共同努力，我们将不断发展俄哈关系，造福两国友好人民，维护欧亚大陆的稳定与安全。»

中国国家主席习近平在贺电中写道，独立30年来，哈萨克斯坦成功树立了全新的国家形象，并正在朝着成为世界30个最发达国家之一的目标稳步迈进。

习近平在贺信中说：«我特别关注中哈关系的发展。我愿同你一道，加强中哈传统友谊，结合两国战略，把全面战略伙伴关系提升到新的水平，造福两国人民。»

美国总统乔·拜登向托卡耶夫总统及哈萨克斯坦人民就哈萨克斯坦共和国独立三十周年，以及哈萨克斯坦在维护发展中亚和全球和平与稳定方面发挥领导作用的三十年周年致以诚挚的祝贺。

拜登在贺信中说道：«美国将不断加强与哈萨克斯坦的战略伙伴关系，通过合作促进地区稳定，共同应对气候危机，提高民主制度的有效性，促进对人权的尊重。»

乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫在贺信中高度评价了哈萨克斯坦正在实施的一系列改革做事，并对托卡耶夫总统提出的具有地区和全球意义的倡议表示赞赏。

米尔济约耶夫在贺信中写道：«作为国家元首，你基于有效的工作和丰富的姜堰而采取的审慎政策，成为了归国取得伟大成就的坚实基础。尊敬的哈斯穆卓玛尔特·克梅尔吾勒，乌兹别克斯坦人民真诚的为哈萨克斯坦人民迎来30周年独立致以祝福。»

吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫在贺信中表示，独立三十年来，有赖于政治、经济和社会领域以及外交政策方面取得的显著成就和大规模改革，哈萨克斯坦在国际社会中拥有了重要地位和影响力。

扎帕罗夫在贺信中写道：«我相信，吉尔吉斯和哈萨克斯坦传统的友好关系，将在符合两国人民利益的基础上不断得以稳固和发展。当前两国关系完全符合盟友和战略伙伴的精神。我也有信心，双方将共同努力，落实各领域达成的合作计划和目标。»

土库曼斯坦总统库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫在贺信中表示，哈萨克斯坦在政治经济和人文领域取得了长足的进步，国际影响力稳步提升。

«我相信，土库曼斯坦和哈萨克斯坦两国本着睦邻友好、相互理解原则的兄弟关系将继续快速发展，为两国人民的美好未来而努力。»他说。

塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙在贺信中称赞哈萨克斯坦在国家建设、社会经济和政治发展方面取得的成就以及在国际舞台上的威望。

«我们非常重视加强塔吉克斯坦与哈萨克斯坦之间的战略伙伴关系，延续两国几个世纪以来的传统友谊和相互信赖的友好关系，通过凝聚共识、合作努力，不断造福两国人民。»他说。

白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科指出，哈萨克斯坦在短时间内取得了长足的进步，为各民族之间的宽容、宗教间和文化间的和谐树立了光辉榜样。

«哈萨克斯坦正在自信地建设一个现代化的、有竞争力的国家。我相信白-哈两国之间基于相互信任和尊重的战略联盟关系将继续发展，并不断充实下去。» 卢卡申科说。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在贺电中向托卡耶夫总统和友好的哈萨克斯坦人民表示诚挚的祝贺，并祝愿哈国繁荣昌盛。法国总统表示，法哈战略伙伴关系发展迅速。他还指出，法国和哈萨克斯坦在技术创新、能源、«绿色»经济增长和可持续性、运输和采矿、卫生、文化和人道主义合作等领域加强双边合作的潜力巨大。马克龙还邀请托卡耶夫在合适的时候访问巴黎。

德国总统弗兰克-瓦尔特·施泰因迈尔在贺信中表示，尽管新冠大流行影响到了两国之间的交流，但双方在过去一年中依然保持了稳定的双边关系。他相信德哈两国将共同应对和克服包括阿富汗局势在内的各种国际和地区挑战，并强调德国始终是哈萨克斯坦在各领域改革金翀中最可靠的伙伴。

陆续发来贺电，向托卡耶夫总统和哈萨克斯坦人民就哈萨克斯坦共和国独立30周年表示诚挚祝贺的国家元首还有：

阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫，亚美尼亚总统阿尔缅·萨尔基相，格鲁吉亚总统萨洛梅·祖拉比什维利，阿拉伯联合酋长国总统哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬，阿联酋副总统兼总理、迪拜酋长穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆，阿布-达比王储、阿联酋武装部队副总司令穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬，沙特阿拉伯国王萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·沙特和沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼·本·阿卜杜勒阿齐兹·阿勒沙特，伊朗总统易卜拉欣·莱西，西班牙国王菲利普六世，马来西亚最高元首苏丹阿卜杜拉，巴林国王哈马德·本·伊萨·阿勒哈利法，摩洛哥国王穆罕默德六世、泰国国王玛哈·瓦奇拉隆功，新加坡总统哈莉玛·雅各布，芬兰总统绍利·尼尼斯托，波兰总统安杰伊·杜达，奥地利总统亚历山大·范德贝伦，捷克共和国总统米洛斯·泽尔，印度总统拉姆·纳特·科温德，以色列总统伊扎克·赫尔佐格，蒙古国总统乌赫那·呼日勒苏赫，巴西总统贾尔·博尔索纳鲁，罗马尼亚总统克劳斯·维尔纳·约翰尼斯，拉脱维亚总统埃吉尔斯·莱维茨，爱沙尼亚总统阿拉尔·卡里斯，斯洛文尼亚总统博鲁特·帕霍尔，孟加拉国总统穆罕默德·阿卜杜勒·哈米德，越南总统阮春福，古巴总统米格尔·迪亚兹-卡内尔，巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯，塞拉利昂总统朱利叶斯·马达比奥。

上合组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫，独联体执行委员会主席-执行秘书谢尔盖·列别杰夫，集体安全条约组织秘书长斯坦尼斯拉夫·扎斯，经济合作组织秘书长库斯拉夫·诺齐里，欧洲复兴开发银行行长奥迪勒•雷诺-巴索，亚洲及太平洋经济社会委员会执行秘书阿尔米达·萨尔西娅·阿里沙赫巴纳，伊斯兰教科文组织总干事萨利姆·马利克，欧安组织少数民族事务高级专员凯拉特·阿卜杜拉赫曼诺夫，突厥语国家议会大会（TurkPA）秘书长麦赫迈特·苏雷亚·埃尔，阿拉伯联合酋长国副总理兼总统事务部长曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬，以色列财政部长阿维格多·利伯曼，俄罗斯奔萨州州长奥列格·梅尔尼琴科，莫斯科国立大学校长维克多·萨多夫尼奇等也发来贺电。

来自国际组织、国家和地区领导人的贺电仍在持续当中。

【编译：木合塔尔·木拉提】